Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Mardinli Ay grubu olarak bilinen organize suç örgütüne karşı 4 ilde 26 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Sabah saat 05.00’da polis özel harekât timleri ve helikopter destekli başlayan operasyona 105 polis katıldı. Operasyonda içlerinde örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 2'si polis memuru toplam 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 9 tabanca, 3 av tüfeği, 65 tabanca mermisi, suçtan elde edilen gelir kapsamında 41 bin lira elde edildi. Operasyon sırasında firari olan 4 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.