Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Ayvalık’ta yediemin deposunda yüzlerce motosiklet ve otomobillerin yanı sıra balıkçı tekneleri, sürat motorları da sahipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor. Ayvalık’ta oğlu Alper Ayerden ile birlikte yediemin deposu işletmeciliği yapan İlker Ayerden konuyla ilgili muhabirimize yaptığı açıklamada, "En büyük sıkıntımız motosikletler. Motosiklet sürücüleri 1-2 bin lira ceza yedikleri zaman, ancak cezayı ödedikten sonra yedi emin deposundan motosikletini geri alabileceğini zannediyor. Oysa böyle bir şey yok. O motosiklet sürücüsü cezasını yatırmasa da, aracının sigorta ve vize gibi eksikliklerin tamamlayarak motosikletini geri alabilir. Biz de gerekli indirimleri kendilerine yaparız” dedi.





Yediemin deposundaki araçların üzerinde herhangi bir haciz ya da yakalama emri yoksa sürücülerin aracını alabileceğini kaydeden Ayerden, “Zaten vergi daireleri de söz konusu araçların borçları için taksitlendirme yapabiliyor. Yediemin depomuzda 500-600 adet motosiklet var. Bunların en az 100-150 adedi bilinçsizlik nedeniyle burada bekliyor. Bu araçların sahipleri gelirlerse kendilerine yardımcı oluruz. Yol gösteririz. Yılbaşından sonra yediemin otoparkı alacaklarının tahsili ile ilgili icra-i takip de olmak üzere ceza-i müeyyideleri başlatacağız. Eğer vatandaşlar yılbaşına kadar gelip de motosiklet veya araçlarını alırlarsa, yediemin otoparkımızın ücretlerinde; yüzde 20, bir yılı aşkın zamandır burada bulunan araçlara ise yüzde 40 ile 50’ye kadar indirim yapacağız. Çünkü bu konuda mağduruz. Araç sahipleri araçlarını alıp kullansınlar. Hem devlete faydaları olsun, hem de bizim de otoparkımızın yükü biraz olsun hafiflesin. Çünkü bu şekilde devam edecek olursa otoparkımızda araç koyacak yer kalmayacak” diye konuştu.





Devletin hacizli yakalamalı araçları, araç sahibinin de izniyle satışını yaparak alacağını tahsil ettiğine işaret eden İlker Ayerden, “Bu yüzden de yasal çerçevelerde bizim herhangi bir aracı satabilmek gibi bir durumumuz kesinlikle olamıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yüzlerce yediemin depolarında aynı yoğunluğun yaşandığını hatırlatan Ayerden, "Mesela bizim yediemin depomuzda araçların yüzde 50’i hacizli ve icralık ise, kalan diğer yarısı da eksik evrak ve belgeli araçlarla dolu. Burada 2009 yılından bu yana sahipleri tarafından teslim alınmayan araçlar var. Mesela o yıllar da aracın bedeli 30 bin lirayken, şimdi bu araçların değeri 15 bin liraya düştü. Biz, ancak araç değerinin yüzde 30’undan fazlasını otopark bedeli olarak alabiliyoruz. Bu yüzden de uzun süre bekleyen araçların bize ekonomik bir faydası olmuyor. Biz şu anda kısa süreli kalan araçlarla, kazalara gönderdiğimiz çekici bedelleriyle ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.





Yediemin deposundaki 10 yılı aşkın zamandan bu yana bulunan araçlarla ilgili icra ve vergi dairelerinden araç sahiplerine ulaşmaya çalışacaklarını anlatan İlker Ayerden, “Bu araçların sahiplerine ulaşmaya çalışacağız. Ulaşamazsak da yapabileceğimiz bir şey yol. Bunun dışında, biz Ayvalık’ın yerlisi olduğumuz için yüzlerce motosikletin sahipleri de hep tanığımız, eşimiz ve dostlarımız oluyor. Herkes tanıdık olunca da yarın öbür gün ‘Neden bizi icraya verdin’ demelerini de istemiyoruz. Ama bu durumda da başka seçeneğimiz yok. Bu yüzden de mağdur olmamaları için gelsinler kendilerine yardımcı olalım” diye konuştu.





Ayerden, yediemin deposunda bulunan tekne ve araçların mali değerinin 8 milyon lira civarında olduğunu ifade ederek, yağışlar ve güneş sebebiyle çürüyen araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını sözlerine ekledi.