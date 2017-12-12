Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Çukur'un efsane karakterlerinden Vartolu'nun en büyük zaafı olan Mihriban türküsüne karşı verdiği sınav, Youtube'de 1 haftada 3,6 milyon kişi tarafından izlendi.
TEK BİR ZAAFI VAR: MİHRİBAN TÜRKÜSÜ
Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur'a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri olan Vartolu'nun tek bir zaafı var. O da Mihriban türküsü...
İŞTE VARTOLU'NUN O SAHNESİ - İZLE
ANNESİ, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Annesi Mihriban'ın üvey babası tarafından gözlerinin önünde öldürülen Vartolu'nun dizideki bir sahnesi sosyal paylaşım sitesi Yotube'de 1 haftada 3,6 milyon kişi tarafından izlendi.