Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da, sağlık çalışanı olan 26 yaşındaki G.K., internetten bulduğu bir siteden 2 adet bot ayakkabı siparişi verdi. 100 TL’ye satın aldığı ürünü kargodan teslim alan G.K., paketi açtığında sipariş ettiği bot ayakkabı yerine 2 adet terlikle karşılaşan G.K., büyük bir şok yaşadı. Durum üzerine firmanın iletişim numarasını arayan G.K., bot ayakkabı yerine kendisine terlik gönderildiğini belirtmesi üzerine firma görevlileri G.K’ye, “Daha ne istiyorsunuz en azından terlik gönderdik güle güle kullanın” şeklinde konuşmalarda bulundu. İnternet üzerinden sürekli alışveriş yaptığını ama ilk defa böyle birşeyler karşılaştığını belirten G.K., “Yaklaşık bir hafta önce sosyal paylaşım sitesi instagramdan gördüğüm 2 adet bot indirime girmiş ve bende sipariş vermiştim. Sipariş verdiğim ürünleri kargo getirince bende hiç paketlere bakmadan ödemeyi yaptım. Bir süre sonra pakete baktığımda sipariş verdiğim ürünlerin yerine 2 adet terlik görünce büyük bir şok yaşadım. Sipariş verdiğim firmayı arayarak durumu anlattım onlarda kalkıp bana, “Daha ne istiyorsunuz en azından terlik gönderdik güle güle kullanın” sözlerini kullandılar.



Şunu çok iyi anladım ki nereden neyi sipariş ederseniz edin gelen ürünü teslim alacağınız zaman önce pakete bakacaksınız sonra ürünü teslim alacaksınız. İşin garip tarafı gelen terlikler faturalı ama faturada da ayakkabı yazıyor. Kimsenin bu duruma düşmesini istemem. 100 TL pek büyük bir rakam değil ama sonuçta dolandırılmak insanın zoruna gidiyor.



Firmanın 24 43 ile biten numarasını google'a yazdığımda birçok kişi tarafından paylaşımlar yapılmış ve numaranın dolandırıcılara ait olduğu yazılmış keşke dolandırılmadan önce hem numarayı hem de firmayı araştırsaydım” ifadelerini kullandı.