Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa K., Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Ambarcı köyündeki evinde yalnız olduğu sırada kendisine ait av tüfeğini çene altına dayayıp tetiğe bastı. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma intihar olayı ile ilgili soruşturma başlattı.