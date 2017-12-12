Mustafa K., Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Ambarcı köyündeki evinde yalnız olduğu sırada kendisine ait av tüfeğini çene altına dayayıp tetiğe bastı. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma intihar olayı ile ilgili soruşturma başlattı.
76 yaşındaki adam av tüfeği ile intihar etti
12.12.2017 - 11:59 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da Mustafa K. (76), av tüfeğini çenesinin altına ateşleyerek yaşamına son verdi.
Etiketler : çorum,intihar,av tüfeği,haberler,
526801 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526801.aspx
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