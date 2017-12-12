Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Avrupa ülkelerinde son dönemde Müslümanlara yönelik yükselen İslamofobik saldırılar ve Türkiye düşmanlığına karşın İsveç'te ''Yol gösterici'' dalında "yılın kahramanı" ödülüne 7 çocuk annesi 63 yaşındaki Fatma İpek Alcı layık görüldü. Şaşırtan gelişme Avrupalı Müslümanlar ve gurbetçileri sevindirirken ülkemizi de gururlandırdı. Fatma İpek Alcı neden yılın kahramanı seçildi? sorusunun cevabını ise haberimizin detayında bulabilirsiniz.

HALK ONU SEÇTİ

Alcı, İsveç'in en önemli gazetelerinden Aftonbladet tarafından düzenlenen ve kazananın halkın oylarıyla belirlendiği yarışmada en fazla oyu alan aday oldu. Başkent Stockholm'de siyaset, sanat ve spor alanından seçkin davetlilerin katıldığı "2017 İsveçli kahramanlar" ödül töreni düzenlendi. Törene katılan İsveç Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Gustav Fridolin ve İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, "yol gösterici" dalında yılın kahramanı seçilen Fatma İpek Alcı'yı tebrik etti.

MAHALLENİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN DERNEK KURDU

Konya'nın Kulu ilçesinden 30 sene önce İsveç'e geldiğini vurgulayan Alcı, yaptığı açıklamada, ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Stockholm'ün Botyrka ilçesine bağlı Fittja Mahallesi'nde 2 sene önce Türkiye'den gelen orta yaş üzerindeki kadınları toplayarak bir güvenlik derneği kurduğunu anlatan Fatma İpek Alcı, "Derneğe üye 20'den fazla kadın cuma, cumartesi Fittja Mahallesi'nde gece yürüyüşüne çıkarak, mahallenin güvenliğini sağlamaya özen gösterdik. Geceleri mahallede olay çıkartan, dükkanların camını kıran gençlere engel olduk. Türk kadınlarının evde oturmadığını ve sosyal hayata olan katkılarını gözler önüne serdik. Bizim bu yaptığımız girişim, belediye ve polis teşkilatında takdirle karşılandı. Onlar da bize her türlü desteği verdi. Zaten ödül töreninde de sahneye diğer kadın arkadaşlarımı da çağırarak onurlandırdılar. Böyle bir inisiyatiften dolayı göçmen kadınlara yol gösterici olarak yılın kahramanı seçildim. Bu ödülü Türk kadınları adına aldım.'' dedi.

ABD Başkanı Trump'ın ilk seçildiği dönemde, göçmenlerin olay çıkartmasını kastederek, ''İsveç'te dün akşam neler oldu?'' sözüne karşılık İsveç basının, ''Göçmen anneler İsveç'te güvenlik gezisi yapıyor'' şeklinde haberler yaptığını aktaran Alcı, söz konusu haber ve fotoğrafların önemli bir gündem oluşturduğunu ifade etti.