Edinilen bilgiye göre, Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-400 Karayolu Yıldız Makine önü mevkisinde yapılan yol kontrolünde durdurdukları araçta kimlik kontrolü yaptı.
Ekipler, otomobildeki H.Ş.'nin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aradığını tespit etti.
Gözaltına alınan H.Ş., tutuklanarak Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
FETÖ üyesi olmaktan aranırken yol kontrolünde yakalandı
12.12.2017 - 12:53 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-400 Karayolu Yıldız Makine önü mevkisinde yapılan yol kontrolünde durdurdukları araçta kimlik kontrolü yaptı.
Etiketler : FETÖ,osmaniye,
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