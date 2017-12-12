Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-400 Karayolu Yıldız Makine önü mevkisinde yapılan yol kontrolünde durdurdukları araçta kimlik kontrolü yaptı.



Ekipler, otomobildeki H.Ş.'nin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aradığını tespit etti.



Gözaltına alınan H.Ş., tutuklanarak Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.