Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin önceden uyardığı sis Elazığ’da etkili oldu. Geceden itibaren etkisini artıran sis gün içinde etkisin iyice arttırdı. Kentte görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir görünmez hale geldi. Meteorolojide bugün için sis pus, buzlanma ve don hadiselerine karşı uyarıda bulundu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada da, ”Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarında 1-3 derecelik artışlar beklenmektedir. Rüzgarın değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi beklenmektedir. Lokal olarak sis ve pus ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.



Elazığ’da bu kadar sis görmediklerini dile getiren vatandaşlar, sisin binaları ve araçları göremeyecek kadar şehri kapladığını söyledi.