Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı davada, ByLock'u sevgilisiyle görüşebilmek için indirdiğini öne süren tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Y. ve avukatı hazır bulundu. Üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Abdullah Y, 2012 yılında amcasının kızı Ş.Y. ile aralarında duygusal bağ oluştuğunu anlattı. Ş.Y'nin ailesi istemediği için ilişkiyi gizli yürüttüklerini belirten Abdullah Y, "Onunla yazışmak için bir program aradım. Telefonumda 150-200 programa baktım, bazılarını indirdim, bunlardan biri de ByLock'tu. Kullanıcı şifresi oluşturamadığım için ByLock'u kullanmadım. O nedenle Ş.Y'nin telefonuna da indirmedim. Bu programın örgüt tarafından kullanıldığını bilmiyorum." diye konuştu.

Savcı mütalaasında telefonunda "Bylock" bulunan sanığın, bu şeklide örgüt üyeleri ile irtibat kurduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.