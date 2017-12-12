Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Nakkaş Mahallesi Nakkaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Muhammet T. (19) idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile kavşakta Ramazan Ö. (35) idaresindeki 68 KF 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, iki otomobilin sürücüsü ile 68 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülbeyaz Ö. (52) yaralandı. Araçta sıkışan Gülbeyaz Ö. olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapılarak ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

