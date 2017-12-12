Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesi Pınarhisar Ortaokulunda 4 yıldan bu yana Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan kalp hastası Muhammed Semih Sümercan, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki halı sahada futbol maçı oynadı. Maçın bitimi ardından evine giden Sümercan, duş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. Durumu fark eden Sümercan'ın eşi, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sümercan, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

1 yıllık evli Muhammed Semih Sümercan'ın cenazesi, yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderilecek