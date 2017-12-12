Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten havaalimanı istikametine seyreden 54 PB 729 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, karşı şeride geçti. Otomobil, Oğuzeli ilçesinden Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan 27 E 6009 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre otomobillerde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.