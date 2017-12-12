Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten havaalimanı istikametine seyreden 54 PB 729 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, karşı şeride geçti. Otomobil, Oğuzeli ilçesinden Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan 27 E 6009 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre otomobillerde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
12.12.2017 - 17:23 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te karşı şeride geçen otomobil, bir başka otomobile çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.
Etiketler : gaziantep,haberler,gaziantep trafik kazası,
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