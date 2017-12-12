Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Salihli’nin Gökeyüp Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Yusuf Solmaz (23), Şırnak’tan asker arkadaşı olan Murat Öncü’nün düğün törenine katılmak için Gökeyüp Mahallesi’ne geldi. Burada misafir kalan Solmaz’ı sabah yatağında hareketsiz bulan arkadaşı durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yatakta hareketsiz yatan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna, sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.