Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, RTEÜ Kampüs yemekhanesinde bu akşam çıkan köfteden yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma, mide bulantısı ve ishal belirtileri nedeniyle Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmaya başladı. Şuana kadar 39 öğrenci Rize Devlet Hastanesi’ne başvururken, 19 öğrenci de RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Aynı yemekten yüzlerce öğrencinin yediği öğrenilirken, sayının artmasından endişe edildiği bildirildi.