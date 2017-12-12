Edinilen bilgiye göre, RTEÜ Kampüs yemekhanesinde bu akşam çıkan köfteden yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma, mide bulantısı ve ishal belirtileri nedeniyle Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmaya başladı. Şuana kadar 39 öğrenci Rize Devlet Hastanesi’ne başvururken, 19 öğrenci de RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Aynı yemekten yüzlerce öğrencinin yediği öğrenilirken, sayının artmasından endişe edildiği bildirildi.
Rize'de 46 öğrenci hastaneye kaldırıldı
12.12.2017 - 21:35 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kampüs yemekhanesinden bu akşam yemek yiyen öğrencilerden 58’i zehirlenme belirtileri nedeniyle hastanelere kaldırıldı.
Etiketler : rize,üniversite kampüs,kredi yurtlar kurumu,fener mahallesi,
526914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526914.aspx
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