Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mangırlar köyünde Raşit Tek'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin çevresinde bulunan ahır, samanlık, odunluk ve garaja sıçradı. Yangına Mudurnu ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev, ahır, samanlık, odunluk ve garaj ile buradaki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin de olay yerine gelerek yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.