Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Meryem Tulun'un kullandığı 01 EFH 76 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan Tulun, çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Tulun, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye gönderilen Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı kaza yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.