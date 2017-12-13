Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet, Ankara Ayazı filmlerinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmin yönetmeni, ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un (58) cenazesi Gönen'in Gündoğan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Cenaze, burada alınan helalliğin ardından Gündoğan Yeni Camii'ne getirildi. Ünlü yönetmenin annesi Fatma Uzun, oğlunun cenazesi helallik alınmak üzere eve getirildiği esnada fenalaştı. Anneyi yakınları teskin etti.

İş arkadaşlarından görüntü yönetmeni Bülent Terzioğlu, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Yeri dolmayacak, ağabeyimiz, babamızdı sette. İnanılmaz bir insandı. Allah mekanını cennet etsin" dedi.

Uzun, İstanbul'daki iş arkadaşlarının yanı sıra mahalle halkı ve akrabalarının da katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.