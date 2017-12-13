Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönüloğlu Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Oğuzhan Küpeli (37), sabah saatlerinde eşi Meryem (36) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle polis memuru Küpeli, beylik tabancasıyla önce eşine ateş etti, daha sonra kendini başından vurdu.

Meryem Küpeli olay yerinde, ağır yaralanan polis memuru Küpeli ise kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayı duyarak hastaneye gelen çiftin yakınları ve arkadaşları, fenalık geçirdi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Meryem Küpeli'nin ilçedeki Atatürk Ortaokulunda öğretmenlik yaptığı, çiftin 2,5 yaşında Ecem ve 7 yaşında Efe adında çocuklarının olduğu belirtildi.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, olay yeri ve hastanede incelemede bulundu.