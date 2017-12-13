Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme Köyünde Kuzören Mahallesinde Fazıl Çataloğlu ile Ahmet Çataloğlu’na ait evlerde yangın çıkmış, iki evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın sonrasında 5 kişilik Çataloğlu ailesinden haber alınamımıştı.29 Kasım’da çıkan yangında Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar’dan yaklaşık 15 gündür haber alınamıyor. Bunun üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 gündür kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesiyle ilgili arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Aynı zamanda kundaklama şüphesiyle Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, ifadesine başvurulmak üzere iki kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan Fazıl Çataloğlu’nun torunu Serdar Çataloğlu’na ait olduğu tahmin edilen ve yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi ise sürüyor. Şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.