Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bergama - Soma karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer Üçler yönetimindeki 35 HA 0181 plakalı tanker, Aliağa rafinesinden yakıt aldıktan sonra Manisa'nın Soma ilçesine gitmek için yola çıktı. Üçler seyir halindeyken iddiaya göre, Kınık Kavşağı yakınında tankerin lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tanker, önce yol kenarına park halinde olan 35 KIN 07 plakalı tıra daha sonra da bariyerlere çarptı. Kazada tır içerisinde bulunan Tamer Tabanlı'nın bacağı kırıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz tır sürücüsü Tabanlı, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tabanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.