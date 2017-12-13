Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Büyükdere Caddesi'nde yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişiye, yoldan geçen araçtan ateş açıldı. Vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden araçla kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.