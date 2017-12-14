Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz'da, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı cip kontrolden çıkarak bir otomobile çarpmasının ardından Örnekköyü vatandaşları ve bölgede yaşayan halk, aynı bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirterek tepki amacıyla araçlarını çekerek yolu trafiğe kapattı. Eylemciler, yolun ortasında ateş yaktı. Örnekköyü vatandaşlarından Fatih İlhan bu bölgede bir yılda 7 kişiyi kaybettiklerini belirterek “Bu sene bu yolda Alibahadır’dan 7 arkadaşımız kaybettik. Şuan yaz dönemi gelmedi, kış döneminde bu kadar kişiyi kaybettik, en işlek olmadığı zaman. Yazın trafik buradan başlıyor Kavacık’a kadar gidiyor. Hafriyat kamyonları da bu yolda çalışıyor, yola sığmıyorlar. Bize bisiklet yolu lazım değil. Alibahadır’dan bir arkadaşımızın, bir hafta öncesi abisi vefat ediyor, aradan 3 gün geçiyor eşi vefat ediyor, ikisi de bu yolda trafik kazasından vefat ediyor. Başkanımızdan bu yola bir çözüm istiyoruz.

Kaza yapan araçların çekici vasıtasıyla yoldan çekilmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.