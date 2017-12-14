Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları istihbarı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler D-100 karayolunda bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada 2 bin 750 kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olan kişi veya kişiler jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahısların adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.