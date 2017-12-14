Alınan bilgiye göre, Heybet Avcı idaresindeki 35 LZ 621 plakalı otomobilin Batman-Bismil karayolu eski havaalanı kavşağında, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 16 NOD 40 plakalı mazot yüklü tankerle çarpıştığı kazada yaralanan Cezo Avcı, kaldırıldığı Batman Bölge Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Avcı ile İbrahim Kurt da yaralanmıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin Batman'ın Sason ilçesinden, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine taziye ziyareti için gittikleri öğrenildi.
Batman'da meydana gelen kaza, 1 kişi hayatını kaybetti
14.12.2017 - 00:13 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 00:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler : batman,batman kaza,trafik kazası,haberler,
527290 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527290.aspx
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