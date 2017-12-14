Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Heybet Avcı idaresindeki 35 LZ 621 plakalı otomobilin Batman-Bismil karayolu eski havaalanı kavşağında, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 16 NOD 40 plakalı mazot yüklü tankerle çarpıştığı kazada yaralanan Cezo Avcı, kaldırıldığı Batman Bölge Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Avcı ile İbrahim Kurt da yaralanmıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin Batman'ın Sason ilçesinden, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine taziye ziyareti için gittikleri öğrenildi.