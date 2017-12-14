Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Badırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat K.(38) bıçaklı saldırıya uğrayıp sol kalçasından yaralanarak otomobili gasp edildi. 4 kişi oldukları ile sürülen kimliği belirsiz şahıslar gasp ettikleri araçla kaçtılar. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vedat K. tedavi altına alındı. Jandarma kaçan kimliği belirsiz şahısların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bıçaklı saldırıya uğrayan adamın aracı gasp edildi
14.12.2017 - 00:44 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 00:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanıp aracı gasp edildi.
Etiketler : samsun,haberler,bıçaklı saldırı,
527295 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527295.aspx
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