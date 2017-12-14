Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs’te yaşanan olayları protesto eden Engelsiz Siniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demir, “İsrail engelli bir çocuğa el uzatacak kadar haindir” dedi. Demir “İsrail askerleri insanlık dışı görüntüler sergiliyor. El-Halil’de down sendromlu Muhammed’i de gözaltına aldıklarını bütün dünya gördü. Böyle bir korkaklık olamaz. Engellilere uzanan duyarsız kalplere lanet olsun. Ayrıca sürekli insan haklarından bahseden Avrupa şimdi niye sessiz çok merak ediyorum”dedi. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin’in 1948 yılından beri yüzlerce yıllık ‘Büyük İsrail Projesi’ çerçevesinde adım adım işgal altına alındığını söyleyen Bahattin Demir “Bu bölgede akan kanın, iç savaşların ve bütün terör olaylarının arkasında İsrail vardır. Siyonist İsrail yönetimi İslam ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmıyor. İsrail, Türkiye’ye ait toprakların da içinde bulunduğu geniş bir coğrafyayı kendi kutsal ülkesi olarak görmekte ve buraları ele geçirebilmek için her türlü yönteme başvurmaktadır” dedi.