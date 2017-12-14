Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli Kunt, Ömer Halisdemir’in heykelini evine oluşturduğu köşede evine gelen misafirlere sergiliyor. 1 metre 10 santim uzunluğundaki heykele askeri kıyafet giydiren silah ve madalya takan Kunt, heykeli göz yaşları içerisinde 20 günde tamamladığını söyledi.



Oğlunun da astsubay olduğunu belirten Kunt: “ Rahmetli Halisdemir’i gözümde canlandırdım ona benzer bir asker yaptım. Askeri elbise giydirdim. İsmini yazdım. Rütbesini taktım. Bu heykeli ceviz ağacını oyarak yaptım. 20 günde tamamladım. Kendi canını vatanı için feda etmiş birisi. Vatanı kurtardı. İçimde sevgimi büyüterek o askeri yaptım. Askerleri çok seven biriyim.” dedi.



Kunt, ayrıca evinin alt katında oluşturduğu atölyede tarihe kavuşmuş saban ve un öğütme aletlerinin minyatürlerini yaparak vakit geçiriyor.