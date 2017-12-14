Emekli Kunt, Ömer Halisdemir’in heykelini evine oluşturduğu köşede evine gelen misafirlere sergiliyor. 1 metre 10 santim uzunluğundaki heykele askeri kıyafet giydiren silah ve madalya takan Kunt, heykeli göz yaşları içerisinde 20 günde tamamladığını söyledi.
Oğlunun da astsubay olduğunu belirten Kunt: “ Rahmetli Halisdemir’i gözümde canlandırdım ona benzer bir asker yaptım. Askeri elbise giydirdim. İsmini yazdım. Rütbesini taktım. Bu heykeli ceviz ağacını oyarak yaptım. 20 günde tamamladım. Kendi canını vatanı için feda etmiş birisi. Vatanı kurtardı. İçimde sevgimi büyüterek o askeri yaptım. Askerleri çok seven biriyim.” dedi.
Kunt, ayrıca evinin alt katında oluşturduğu atölyede tarihe kavuşmuş saban ve un öğütme aletlerinin minyatürlerini yaparak vakit geçiriyor.
Emekli memur ceviz ağacından Ömer Halisdemir’in heykelini yaptı
Niğde’de yaşayan Emekli Sağlık Memuru Doğan Kunt, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in ceviz ağacından heykelini yaptı. Kunt, askerleri çok sevdiğini ve oğlunun da asker olduğunu ve onun elbisesini keserek heykel askere giydirdiğini söyledi.
Emekli Kunt, Ömer Halisdemir’in heykelini evine oluşturduğu köşede evine gelen misafirlere sergiliyor. 1 metre 10 santim uzunluğundaki heykele askeri kıyafet giydiren silah ve madalya takan Kunt, heykeli göz yaşları içerisinde 20 günde tamamladığını söyledi.
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