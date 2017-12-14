Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Efeler, Köşk ve Germencik ilçesinden çok sayıda kişi mantar zehirlenmesi şikayetiyle acil servise geldi. Bazı vatandaşlar ayakta tedavi edilirken bazı kişiler 96 saat müşahede altında tutuluyor.Aydın’da her gün akşam ve gece saatlerinde mide bulantısı, halsizlik ve kusma şikayeti ile hastaneye gelenlerin büyük çoğunluğunu son 8 saatte mantar tüketen vatandaşların oluşturduğunu belirten hekimler geçen yıllara oranla bu yıl mantar zehirlenmesi vakaalarında ciddi artış olduğunu belirttiler. Hekimler vatandaşların uyarılara dikkate almasını ve bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketmemesini önerdiler.