Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, oto yıkama dükkânı işleten Ersin S. (29), kendisinden 20 bin lira isteyen servis şoförü Şevki Aytekin'i (30) öldürdü. Olayın ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.Ersin S. hakkında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan Ersin S., ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayarak, "Şevki ile aynı mahalleden arkadaşız. Aramızda zaman zaman alacak verecek meselesi yaşanırdı. Olay günü beni arayarak para istedi. Ben de ona paramın olmadığını söyledim. Bana bağırarak, 'Akşam 20 bin lirayı hazırla ve kahveye getir' dedi. Ben de sinirlendim, pompalı tüfeğimi alarak kahveye gittim. Bahçede oturuyordu. 3 el ateş ettim" dedi.Mahkeme heyeti karar duruşmasında sanığa herhangi bir indirim uygulamayarak müebbet hapis cezası verdi.