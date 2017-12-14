Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristlere yönelik operasyon başlatılacağı belirtildi. Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Yaylak köyü ile Simetok, Derik ve Licikasimo mezralarında bugün 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.
Diyarbakır’da bir köy ve üç mezrada sokağa çıkma yasağı
14.12.2017 - 10:07 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı bir köy ve üç mezrada gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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