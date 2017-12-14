Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristlere yönelik operasyon başlatılacağı belirtildi. Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Yaylak köyü ile Simetok, Derik ve Licikasimo mezralarında bugün 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.