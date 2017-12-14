Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallelerde ele geçirilen patlayıcı imha edildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede TOKİ tarafından yapılan inşaat çalışmaları sırasında, 12 kilogramlık mutfak tüpü ve piknik tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile havan mühimmatı bulundu.Patlayıcı dolu tüp ve havan mühimmat, özel olarak hazırlanan patlama çukurunda kontrollü şekilde infilak ettirildi.Nusaybin'de huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl düzenlenen "Atmaca-7 Operasyonu" kapsamında 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.