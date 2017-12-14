Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, gece "ALO 158 Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı"nı arayan bir kişi, bir grup göçmenin denizdeki kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Konuyu araştıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aramanın Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarından yapıldığını belirledi.Bölgeye hareket eden sahil güvenlik botları ve helikopteri, kayalıklarda bir lastik bot ile 68 göçmen olduğunu tespit etti.

Yardım ulaştırmak için çalışma başlatıldı



Bölgenin kayalık olması nedeniyle havanın aydınlanmasını bekleyen ekipler, helikopterle insani yardım ulaştırmak ve göçmenleri kurtarmak için çalışma başlattı.