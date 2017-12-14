Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Şahinbey ilçesinde Zeytinli ve Havalimanı kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Elbeyli ilçesinden Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine seyir halinde bulunan Burhan B. (40) idaresindeki 27 APG plakalı minibüs, aracın sağ arka lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki tarlaya girerek devrildi. Kazada sürücü ve Suriye uyruklu 15 zeytin işçisi yaralandı. Yaralıların bir kısmı hastanelere kaldırıldı. 8 yaralı ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.Yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, minibüs çekici tarafından bahçenin içerisinden çıkarıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.