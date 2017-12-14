Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen proje ile kentin 5 noktasına kurulan çorba çeşmeleri, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor. Soğuk kış koşullarına rağmen her sabah erken saatte yola çıkan vatandaşlar için yapılan çorba çeşmelerinde günlük 5 bin kişilik çorba dağıtılıyor.

İşe erken başlamak zorunda kalan vatandaşlar, mesai öncesi bu çeşmelerden ikram edilen çorbaları içerek sabah kahvaltısını yaparken, soğuk havalarda ısınma fırsatı buluyor.

Kimi vatandaşlar Kayaönü Mahallesi Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Poliklinikler önünde, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinikler önünde, Gaziantep Çocuk Hastanesi bahçe içine ve Gaziantep Üniversitesi Kampüs önünde kurulan çorba çeşmelerinden yararlanırken, kimileri de çorbalarını iş yeri veya okullara götürüyor. 3 yıldır uygulanan çorba çeşmelerinden yararlanan vatandaşlar, uygulamadan ziyadesiyle memnun kaldıklarını belirterek, özellikle kış aylarında okula ve işe gidenler için çok önemli bir hizmet olduğunu dile getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar, sıcak çorbayı içtikten sonra bol bol dua ettiklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan çeşmelerden her sabah 06.45-09.00 saatlerinde çorba akıyor.