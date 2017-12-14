Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey Belediyesi tarafından "Bu markette para geçmiyor, dua geçiyor" sloganı ile bir süpermarket açıldı. Şahinbey ilçesinde ikamet eden toplam 4 bin 343 ihtiyaç sahibi aile bu süpermarketten faydalanıyor. Marketten alışveriş yapan ihtiyaç sahibi ailelere 500'er TL de para veriliyor. Toplam 7 kişinin çalıştığı süpermarkette et ve süt ürünleri, kıyafet, ayakkabı, gıda ürünleri, temizlik maddeleri gibi ailelerin ihtiyaç duyabileceği her şey bulunuyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu sosyal marketimizde toplamda 4 bin 343 aile faydalanıyor. Marketimizde bir markette bulunan bütün ürünler bulunuyor. Hatta gelinlikten nişan kıyafetlerine ve beyaz eşyaya kadar. Bir eve ne lazımsa marketimizde bulunuyor. Ayrıca marketimizde halı, çekyat, çamaşır makinesi buzdolabı gibi ürünleri bir limite tabi tutmaksızın veriyoruz çünkü bunlar bir evin temel ihtiyaçlarıdır. Bunun dışında aylık ihtiyaç duyacağı ürünlerin tamamını hanenin nüfusuna göre belirlediğimiz limit çerçevesinde herhangi bir para ödemeden alışveriş yapıyoruz. Bir de kış aylarında ailelerin masrafları arttığı için bu marketten faydalanan 4 bin 343 aileye 500 TL nakit para yardımında bulunacağız" dedi.

İsrail ürünü satılmıyor, yerli ürünler öncelikli

Markette İsrail ürünü satılmadığını belirten Tahmazoğlu, önceliği ise yerli ürünlere verdiklerini belirterek, "Bu marketimizde satılan ürünlerin tamamen yerli ve milli ürünler olmasına özen gösteriyoruz. İsrail ürünü olmamasına oldukça dikkat ediyoruz. Çünkü İsrail bir terör devleti konumunda ve Filistinlilere karşı yürüttüğü zalim bir tutum var o yüzden onlara destek olmamak adına sosyal marketimizdeki ürünlerin yerli ve milli olmasına dikkat ediyoruz" diye konuştu.