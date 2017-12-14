Olay saat 11.00 sıralarında Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre yüzü maskeli bir kişi mermer satış bayinin açık otopark kısmına bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı attı. El yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patlarken şüpheli şahıs koşarak olay yerinden uzaklaştı.Şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatılırken atılan el yapımı patlayıcının patlama anı kameralara yansıdı. Kameraya yansıyan atılan patlayıcının patlamasıyla dumanların yükseldiği görülüyor. Patlamayla birlikte çevredeki çalışanların panikleyerek koşuştuğu görülüyor.
Ümraniye’de bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı
14.12.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde maskeli bir kişi, mermer satış bayinin açık otopark kısmına el yapımı patlayıcı attı. Bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcının patlama anı kameralar yansıdı.
Etiketler : Ümraniye,el yapımı paylayıcı,
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