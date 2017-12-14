Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 11 AR 724 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkisine geldiği esnada yoldaki buzlanmadan dolayı yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Aynı yer bir kaza daha

Öte yandan Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 41 KU 032 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Toprak Akasya Altı mevkisine geldiğinde o da yoldaki buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetli kaybetti. Araç yolun ortasında bulunan orta refüje çarparak devrildi. Kazada hafif yaralanan Toprak, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı olarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca, trafik ekipleri buzlanan yolda yola ikazlar koyarak sürücüleri uyarırken, buzlanmanın çözülmesi için karayolları ekiplerine haber verildi.