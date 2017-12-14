Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma şikayetiyle hastaneye gelen kadının safra kesesinden en büyüğü 20 milimetre büyüklüğünde 34 taş çıkartıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Adıbelli, "Taşlar çok enteresan taşlardı, sanki değerli mücevherat işlenmiş taşlardı. Bu açıdan ilgimizi çekti" dedi. Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır midesinden rahatsız olan Havva Akdağ, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından 69 yaşındaki Akdağ’ın ameliyat olması gerektiği bildirildi. Ameliyata alınan Akdağ’ın safra kesesinden büyüklüğü 20-15 milimetre arasında değişen 34 adet taş çıkarıldı. Akdağ’ın safra kesesinden çıkan taşlar doktor ve hemşireleri bile şaşkına çevirirken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Akdağ'ın, bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

Daha önce çok taş çıkardıklarını ancak bu taşların deniz taşlarını andırdığını dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Adıbelli, taşların özelliğinin kolay kolay kırılamayan taşlar olduğunu belirtti. Hastanın uzun süredir karın ağrısı yaşadığını belirten Adıbelli, taşların alınmaması halinde hayati meselelerin ortaya çıkabileceğini aktardı.



"Sanki değerli mücevherat işlenmiş taşlardı"



Adıbelli, "Hastamız son üç gündür şiddetli karın ağrısı varmış. Yalnız her türlü ilaç tedavisine rağmen dinmeyen ağrılar varmış. Kilo açısından da oldukça sıkıntı olan hastamızı acil ameliyata aldık. Ameliyatta 34 tane şekilli taş çıkardık. Taşlar çok enteresan taşlardı, sanki değerli mücevherat işlenmiş taşlardı. Bu açıdan ilgimizi çekti. Ameliyattan sonra da hastamız rahatladı, bugün taburcu etmeyi bekliyoruz" dedi.



Yaklaşık 20 yıldır safra kesesinde taş olduğunu bildiğini ancak bu kadar taşı görünce çok şaşırdığını dile getiren Havva Akdağ, "Şiddetli rahatsızlığım pazartesi günü başladı. Ama ağrıdan doktorlarımı bile tanıyamadım. Sonra ameliyat oldum, şimdi iyiyim. Daha önce taş olduğunu biliyordum ama bu kadar rahatsız edeceğini bilmiyordum. Bu taşları görünce çok şaşırdım. Bu taşlar, safra kesemde 20-25 senedir duyuruyor. Allah nasip ederse bugün taburcu olmayı düşünüyoruz" diye konuştu.