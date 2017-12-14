Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale köyünün Yeşil Liman ve Kadırga Koyu’nda bir grup kaçak göçmeni drone ile tespit etti. Jandarma ekipleri iki farklı bölgede bulunan yabancı uyruklulara karşı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.Yakalanan kaçak göçmenler minibüs ve otobüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Yakalanan 101 yabancı uyruklu ise Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Operasyonlarda kaçak göçmenleri Ayvacık sahillerine getirdikleri şüphelenilen kapalı kasa 1 kamyonete de el konuldu.