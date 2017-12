Türkiye Gazetesi

Şehir merkezinde bulunan Rat Mahallesi Çıkmaz sokak sakinlerinden Leyla Aksu’ya ait iki katlı evin bahçesinde yaklaşık iki yıl önce heyelan meydana geldi. AFAD ve Zonguldak Belediyesi’ne ait ekipler bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Leyla Aksu’nun evini tahliye etmesini istedi.Bu sırada AFAD ekipleri de Aksu’ya maddi yardımda bulunurken evin de boşaltılmasını istedi. Tek başına ilgilendiği hastasıyla birlikte evinin boşaltılmasını isteyen Aksu, maddi durumunun yeterli olmaması sebebiyle bir süre daha evinde yaşadı. Ancak heyelanın daha da büyümesi üzerine evini terk etmek zorunda kaldı. Komşularının yardımıyla mahalledeki başka bir eve kiracı olarak taşınan Aksu, yaklaşık iki yıldır önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Beş ev daha tehlike altında



Bölgede incelemede bulunan yetkililerin diğer evlerin de tehlike olduğunu hatırlatan mahalle sakinlerinden Hayrullah Mutar, “Geçen sene burası kaydı. Yazın yapacaklarını söylediler geldiler baktılar hiç ilgilenmediler. Yapılmadı. Şimdi tekrar yağışlarla beraber kayma oldu. Evlerin halini siz de görüyorsunuz. Yaz mevsiminde yapacaklarını söylüyorlar ama o vakte kadar bu evlerin yıkılmayacağı ne malum. Burada beş ev var. Evini boşaltan bir kişi var. 450 lira kira veriyor. O parayı verecek durumları da yok. Ölürsem öleyim diyor, artık herhalde ne düşünüyor. Belediyeden buraya geldiler gittiler ancak henüz bir sonuç yok” diye konuştu.

“Engelli kardeşim evimize gidelim diye ağlıyor”



Heyelan sonrası evinin boşaltılmasının istendiğini ancak maddi durumunun olmadığını anlatan Leyla Aksu, engelli kardeşinin evleri için her gün gözyaşı döktüğünü ifade etti. Aksu, “Burada toprak kayması olmuştu. Birden bomba gibi patladı. Kız kardeşim duymuş. Sabah bir kalktık ki her yer kaymış. Müracaat ettim her yere. Şu gün gelip bakacağız dediler. Gün verdiler. Önce geçen yıl evi boşaltmamı söylediler. Ben hastamla çıkmayı istemedim. Yaz mevsiminde yapacaklarını söylediler. Yine toprak kaydı. Zabıtalar geldi yine çıkmamızı söyledi. Benim hastam başka bir yerde durmuyor. Kira verecek durumum yok. 2 bin lira AFAD bana yardım etti. Kiraya çıkmam için. Muhtar da o paradan 200 lira para istedi başkasına yardım edeceğini söyledi. Ben de vermedim. Özürlü kız kardeşim var durumumuz zaten iyi değil. O günden bu yana muhtar buraya ilgiyi kesti. Hiç bakmıyor. Bu kadar toprak kaydı. Benim ne annem var ne babam var. Bir Allah’a sığınmışım bir eşime dostuma sığınmışım. Ben bir an önce duvarın yapılmasını istiyorum. Hastam sabah beri gözyaşı döküyor. Evimize gelmek istiyor, derdini de anlatamıyor” diye ifade etti.Mahalledeki diğer evlerin de tehlikede olduğunu anlatan mahalle sakinleri yetkilileri göreve davet ettiler.