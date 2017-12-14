Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 11.00 sıralarında Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre yüzü maskeli bir kişi mermer satış bayinin açık otopark kısmına bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı attı. El yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patlarken şüpheli şahıs koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatılırken atılan el yapımı patlayıcının patlama anı kameralara yansıdı. Kameraya yansıyan atılan patlayıcının patlamasıyla dumanların yükseldiği görülüyor. Patlamayla birlikte çevredeki çalışanların panikleyerek koşuştuğu görülüyor.