Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da yağma, yaralama ve tehdit gibi suçlara karıştıkları ileri sürülen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Beşiktaş'ta Haziran ayında iş adamı O.A.A'nın silahla yaralanması olayına ilişkin iş adamının ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, olayı iş adamıyla Tuzla'daki 1 milyon 400 bin lira değerindeki arsa nedeniyle husumet yaşayan organize suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında Beylikdüzü, Avcılar, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da bazı ev ve iş yerlerine dün operasyon düzenleyen polis, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 6'sını gözaltına aldı. Gözaltına alınan çete üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların polisteki işlemleri sürerken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
İstanbul’da yağma çetesine operasyon: 6 gözaltı
14.12.2017 - 15:41 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da silahlı yaralamadan tehdit ve yağmaya kadar çeşitli suçları işlediği belirtilen çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : yağma çetesine operasyon,istanbul,silahlı yaralama,
527505 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527505.aspx
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