Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da yağma, yaralama ve tehdit gibi suçlara karıştıkları ileri sürülen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Beşiktaş'ta Haziran ayında iş adamı O.A.A'nın silahla yaralanması olayına ilişkin iş adamının ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, olayı iş adamıyla Tuzla'daki 1 milyon 400 bin lira değerindeki arsa nedeniyle husumet yaşayan organize suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında Beylikdüzü, Avcılar, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da bazı ev ve iş yerlerine dün operasyon düzenleyen polis, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 6'sını gözaltına aldı. Gözaltına alınan çete üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların polisteki işlemleri sürerken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.