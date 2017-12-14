Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi alınan araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada kamyon ve minibüsteki bidonların içerisinde 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
14.12.2017 - 15:44 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlenen araçlarda 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
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527507 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527507.aspx
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