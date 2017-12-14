Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi alınan araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada kamyon ve minibüsteki bidonların içerisinde 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.