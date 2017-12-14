Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak’ta bulunan 4 katlı Çayır Apartmanının giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablasıyla birlikte yaşayan 64 yaşındaki Haydar Öner’in kaldığı odada ilk belirlemelere göre sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı. Hasta olduğu öğrenilen yaşlı adamın odasından dumanlar yükselmesi üzerine apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bolu İtfaiye Müdürlüğü’ne yaklaşık 5 yüz metre uzaklıkta bulunan apartmanda meydana gelen yangına ekipler kısa sürede ulaşarak müdahale ettiler. Odasında çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve vücudunun bazı kısımları yanan yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 64 yaşındaki Haydar Öner, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.



Apartman sakinleri büyük korku yaşadı



Çıkan yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşadılar. Büyük çoğunluğu yaşlı kişilerden oluşan apartman sakinleri, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından tek tek dışarı çıkarıldılar. Apartman sakinlerinden şoka giren bir kadın ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.