Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da bugün içler acısı bir olay yaşandı. Otizmli çocuğa eziyet eden öğretmen gizli kamera ile görüntülendi. Peki Erzurum Otizmli Çocuğa Ne Oldu, olay hangi okulda yaşandı? Genç kıza eziyet eden öğretmen sıraları birleştirerek yerinden kıpırdamamasını sağlamaya çalışıyor ve bana hiç bir şey yapamazsın sözleri ile baskı uyguluyor. Görüntüleri gören anne şikayetçi olacağını belirtti. Öğrenciye eziyet eden öğretmene ne olacak? İşte öğretmenin eziyet etme görüntüleri

Erzurum'un Palandöken ilçesinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda bir otizmli çocuğun yer aldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Görüntüleri izleyen çocuğun annesi şikayetçi olacağını belirtti. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kameraya yansıyan görüntüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntülerde otizmli çocuğun elinden tutan şahsın, "Sen beni korkutamazsın. Gözlerini germe. Ne yapacaksın, söyle. Sana bugün yemek yok. Sana bugün hiç bir şey yok. Akıllı olana kadar sana bir şey yok. Sen bana hiç bir şey yapamazsın, tamam mı? Senin dediğin değil benim dediğim olacak. Senin bana gücün yetmez. Öğretmenlerine saldırdığın için yemek yiyemeyeceksin. Pişman oldun mu?" dediği duyuluyor.