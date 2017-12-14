Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Pazar günü Karabük mahallesi Kardeş sokaktaki evinde boynundan ve vücudundan bıçaklanarak öldürülmüş vaziyette, aynı adı taşıyan torunu Recep Serdar tarafından bulunan 89 yaşındaki Recep Serdar'ın katil zanlıları Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde bıçaklanarak öldürülen 89 yaşındaki Recep Serdar’ın cinayetini aydınlatmak için Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından çok yönlü yapılan araştırmanın sonucunda cinayeti eve temizliğe gelen kız ve dayısı tarafından işlendiği ortaya çıktı.



“Cüzdanından alınan para ölüme getirdi”

Eşi ve kızı öldükten sonra yalnız yaşayan Recep Serdar’ın evine 2 yıldan bu yana temizliğe gittiği öğrenilen 19 yaşındaki Sibel H., son olarak geçtiğimiz hafta sonu dayısı Alaattin K. (40) ile yaşlı adamın evine temizliğe gitti. Bu sırada evde yaşlı adama ait olan cüzdanı fark eden dayı Alaattin K. içerisinden bir miktar parayı alarak cebine attı. Bir müddet sonra cüzdanında parasının eksik olduğunu fark eden yaşlı adam parasının geri verilmesini istedi. Dayı Alaattin K. ile yaşlı adam arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Sibel H. mutfaktan altığı ekmek bıçağı ile yaşlı adamın boynundan yaraladı. Bu sırada yere düşen Serdar’ı, Alaattin K. üzerinde bulunan bıçakla boynundan ve karnından bıçakladı. Yaşlı adam olay yerinde can verdikten sonra dayı ve yeğeni etrafı temizledikten sonra olayda kullandıkları ekmek bıçağı ve temizlik yaptıkları bezleri poşet içine koyarak olay yerinden uzaklaştı.”

