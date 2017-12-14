Edinilen bilgiye göre, 6 yıl önce boşandığı ancak bir süredir barışmak istediği Zeynep A'yı (30), Keçiören ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi Menekşe Sokak'taki 12 katlı apartmanın 4'üncü katındaki asansörden ineceği sırada 2 gün önce tabancayla vurarak ağır yaralayan Masatlı (36), polis ekibi tarafından Ulus'ta yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Masatlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski eşini vuran kişi tutuklandı
14.12.2017 - 18:25 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da, boşandığı eşini asansörde tabancayla ağır yaralayan Mustafa Masatlı tutuklandı.
Etiketler : ankara,haberler,karısını vurdu,
527541 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527541.aspx
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