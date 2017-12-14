Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 6 yıl önce boşandığı ancak bir süredir barışmak istediği Zeynep A'yı (30), Keçiören ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi Menekşe Sokak'taki 12 katlı apartmanın 4'üncü katındaki asansörden ineceği sırada 2 gün önce tabancayla vurarak ağır yaralayan Masatlı (36), polis ekibi tarafından Ulus'ta yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Masatlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.