Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgutlu Ovası Arpalık mevkiinde meydana gelen kazada Çampınar'dan Turgutlu istikametine seyir halinde olan Kaan Karabulut (16) yönetiminde olan 45 SB 3909 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Süratli olduğu iddia edilen araç, sulama kanalına uçarken kanal üzerinde bulunan küçük beton köprüye çarptı. Beton direği ikiye bölen araç boş sulama kanalına uçtu. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, AKS ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan şahısların hayatlarını kaybettiğini tespit ederken bölgede savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Büyük bir süratle sulama kanalına uçtuğu iddia edilen araçta bulunan Kaan Karabulut (16) ve Rıdvan Çetin (17) feci şekilde can verdi. Bölgede bulunan bir traktör ile araç üzerindeki beton yığınlar kaldırıldı ve cesetler sıkıştıkları yerden AKS ekipleri tarafından çıkarılarak cenaze aracına kondu. Cenazeler Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acılı haberi alan aile yakınları olay yerine geldi, acı tabloyu gören aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. 2 gencin araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdiği kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.