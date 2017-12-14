Cebeci Mahallesi 2559 Sokak üzerinde bulunan bir depoya baskın yapan ekipler, burada yaklaşık 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL olan kitaplara el konuldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, kitapların yakın bölgede bulunan bir matbaada basıldığını belirledi. Söz konusu matbaaya da baskın yapan ekipler, buradaki makinelere de el koydu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Sultangazi'de korsan kitap operasyonu
14.12.2017 - 19:58 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sultangazi'de bir depoya yaptığı baskında yaklaşık 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi. Kitapların basım yapıldığı matbaaya da el konuldu.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Başbakan,Binali Yıldırım,
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