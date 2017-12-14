Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolu polis uygulama noktasında şehir merkezine yolcu taşıyan bir dolmuşu durdurdu. Dolmuş içerisinde yapılan kontrolde R.Ç. isimli bir kişinin üst aramasında 400 adet sentetik uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin evine de operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.