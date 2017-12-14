Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolu polis uygulama noktasında şehir merkezine yolcu taşıyan bir dolmuşu durdurdu. Dolmuş içerisinde yapılan kontrolde R.Ç. isimli bir kişinin üst aramasında 400 adet sentetik uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin evine de operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Dolmuştaki yolcuya uyuşturucu operasyonu
14.12.2017 - 21:03 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş polisinin bir dolmuşa düzenlediği operasyonda üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.
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